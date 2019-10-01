الرئيس الصيني: ما من قوة في العالم يمكنها أن تهزّ دعائم الأمة الصينية

اكّد الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​، في خطاب ألقاه في بكين في مستهل الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أنّ "ما من قوة" في ​العالم​ يمكنها أن تهزّ دعائم الأمة الصينية.

ومن بوابة تيان إنمين، نفس المكان الذي أعلن منه ماو تسي-تونغ في الأول من تشرين الأول 1949 قيام ​الجمهورية​ الشيوعية، انطلقت الاحتفالات الضخمة بهذه المناسبة بـ70 طلقة مدفعية أطلقت من ساحة تيان إنمين التي ازدانت بملصقات عملاقة كتب عليها "العيد الوطني 1949-2019".

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