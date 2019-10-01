النواب في البيرو يعلقون ممارسة الرئيس لصلاحياته ردا على قرار حل البرلمان

صوّت البرلمان البيرو في الذي تهيمن عليه المعارضة على قرار علّق بموجبه "مؤقّتاً" ممارسة الرئيس مارتن فيزكارا لصلاحياته، وذلك ردّاً على قرار الرئيس حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وأوكل البرلمان صلاحيات فيزكارا إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز، في قرار أتى ردّاً على إعلان الرئيس اليميني الشعبوي حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بسبب خلاف بينه وبين المعارضة حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية.
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