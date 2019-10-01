النواب في البيرو يعلقون ممارسة الرئيس لصلاحياته ردا على قرار حل البرلمان

صوّت البرلمان ​البيرو​ في الذي تهيمن عليه المعارضة على قرار علّق بموجبه "مؤقّتاً" ممارسة الرئيس مارتن فيزكارا لصلاحياته، وذلك ردّاً على قرار الرئيس حلّ البرلمان والدعوة ل​انتخابات​ تشريعية مبكرة.

وأوكل البرلمان صلاحيات فيزكارا إلى نائبة الرئيس ​مرسيدس​ أراوز، في قرار أتى ردّاً على إعلان الرئيس اليميني الشعبوي حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بسبب خلاف بينه وبين المعارضة حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية.