أعلن الرئيس ​البيرو​في مارتن فيزكارا، حلّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لحلّ أزمة المؤسّسات في البلاد.

وكان من المقرّر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد في نيسان 2021.

ويعود آخر حلّ للبرلمان في البيرو إلى 5 نيسان 1992 في عهد ألبرتو فوجيموري (1990-2000).

وأوضح الرئيس اليميني الشعبوي أنّه لم يجد بدّاً من حلّ البرلمان بعدما خلص إلى أنّه "لا يمكن التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة"، في إشارة إلى الخلاف حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو موضوع أشعل نقاشاً صاخباً في البرلمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البيرو يحلّ البرلمان ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.