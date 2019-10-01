بدء الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

أعلن رئيس الوزراء ​الصين​ي لي كيقيانغ انطلاق الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية بـ70 طلقة مدفعية أطلقت من ساحة تيان إنمين الضخمة في وسط العاصمة. يذكر أن بوابة تيان إنمين، هي نفس المكان الذي أعلن منه ماو تسي-تونغ في الأول من تشرين الأول1949 قيام ​الجمهورية​ الشيوعية.

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