آلان عون: لا يمكن القيام بخطوات إنقاذية من دون اقتناع وغطاء كل القوى السياسية

اعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ألان عون "انّ هناك تجاوزاً لخطوط حمر، إنما لا شك في أننا نمرّ بمرحلة شديدة الخطورة، إذا لم نَستدرِك الأمر ونوقِف التدهور الذي يتفاقم". مشيرا الى "ان ما علينا أن نقوم به هو خطوات إنقاذية، ولكن يستحيل أن تحصل إذا لم تكن باقتناع وغطاء كل القوى السياسية المَطلوب منها أن تتحمّل مسؤولياتها بجرأة، بعيداً عن أي حسابات شعبوية أو سياسية".

ورأى النائب عون في حديث صحافي، "أنّ ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ مدعوّان، إبتداء من موازنة 2020، الى اتخاذ تلك الخطوات، ولإقناع الداخل والخارج بأنهما يُمسكان بزمام الأمور، وهذا ما هو مَحطّ شكوك كبيرة لدى كثير من اللبنانيين ولدى اللاعبين الدوليين، وإذا لم نُعاكِس هذا الإنطباع لا يمكن أن نستعيد الثقة، ونضع حداً لحال الهَلع والخوف التي تُترجَم بتفاقم الأزمة، على غرار ما حصل بأزمة صرف ​الدولار​ الأخيرة".