مصادر للشرق الأوسط: التعميم الذي أصدره الحريري يهدف إلى تصويب عمل النيابات العامة

لفتت مصادر متابعة عبر صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "التعميم الذي أصدره رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أمس، والذي طلب فيه الوزارات والإدارات العامة والبلديات، مخاطبة النيابات العامة و​القضاء​ بواسطة النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات حصراً يهدف إلى تصويب عمل النيابات العامة، ويضع حداً للتفلّت في بعض قراراتها"، ربطت ذلك في استتباع كل نيابة عامة لفريق سياسي تعمل بإيحاءاته، وتتلقى تعليماته في قرارات الملاحقة وتحريك الدعوى العامة".

إلا أن مصدراً قضائياً بارزاً عبّر عن رفضه لهذه ال​سياسة​، وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن "معالجة أي خلل في تطبيق القانون تستدعي وضع اليد على هذا الخلل، لا أن تخلق خللاً إضافياً". ورأى أن "تعميم رئيس الحكومة يحوّل النائب العام التمييزي إلى صندوق بريد للنيابات العامة الأخرى، وهذا يخالف مبدأ قانونيا أساسيا، وهو حق الوصول إلى القضاء"، معتبرا أن "سبب القرار أبعد من ذلك، ويهدف إلى تقليص صلاحيات النيابات العامة الأخرى، والحدّ من حقوق الجهة التي تخاطب النيابات العامة، وهذا أمر غير مبرر".

في المقابل، أوضحت مصادر مقرّبة من الحريري لـ"الشرق الأوسط" أن "التعميم ليس له أي أبعاد أو خلفيات سياسية، بل يهدف إلى ضبط إيقاع عمل النيابات العامة، بحيث لا يبقى كل نائب عام فاتحاً على حسابه"، مؤكدة أن "هذه ​السياسة​ ​الجديدة​ يعتمدها النائب العام التمييزي، وهو يطبّق القانون، ويضع حداً لتدابير شكلت خللاً في عمل النيابات العامة ودورها".

