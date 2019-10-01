جنبلاط: نرفض سياسة الالغاء وندين سياسة العبث السياسي

لفت رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في الذكرى الخامسة عشر لمحاولة اغتيال رفيق الدرب والصديق ​مروان حمادة​ وفي ظروف سياسية واقتصادية اصعب من اي وقت مضى نقولها بكل صراحة اننا وبكل هدوء سنصمد ونقاوم حفاظا على الوجود ونرفض ​سياسة​ الالغاء وندين سياسة العبث السياسي التي تستهدف جعل كل الفرقاء سواسية في الاسباب والنتائج".

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