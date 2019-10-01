البخاري : قيادتا السعودية ولبنان حريصتان على عقد لجنة مشتركة للتعاون

أكد السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ في حديث تلفزيوني له أن "قيادة ​السعودية​ ولبنان حريصين على عقد لجنة مشتركة للتعاون القضائي والامني والاستثماري والتجاري"، مشيراً الى أن "هذه الجملة من الإتفاقيات القادمة التي تم الاتفاق على جزء منها في ​الرياض​ ستستاهم وتعزز الاستقرار وجوانب الدعم المشترك بين البلدين".

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