نيويورك تايمز: الحريري دفع 16 مليون دولار لعارضة أزياء بعد لقائهما في منتجع

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" بأن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ دفع نحو 16 مليون دولار لعارضة أزياء من جنوب إفريقيا، قالت إنه كانت بينهما علاقة عاطفية قبل عدة سنوات.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن سعد الحريري لم يشغل أي منصب رسمي في تلك الفترة، ولم يرتكب أي مخالفات قانونية، لكن ظهور التفاصيل عن العلاقة المزعومة بالفتاة تأتي في وقت صعب بالنسبة له، حيث يشهد لبنان أزمة مالية مطولة.

وادعت الصحيفة أن الحريري حوّل أول مبلغ إلى عارضة الأزياء كانديس فان دير ميروي (20 عاما في تلك الفترة) في |أيار 2013.

ويشار إلى أن فان دير ميروي كانت تشارك في جولات التصوير للإعلانات التجارية لمشروبات الطاقة والملابس للسباحة، ولم تتجاوز مداخيلها السنوية 5400 دولار. ولكن في نشهر نيسان حصلت الفتاة على مبلغ 15 مليونا و299 ألفا و965 دولارا، تم تحويله عبر مصرف لبناني. وذكرت الفتاة أن هذا المال كان هدية، ولم يخضع للضرائب حسب قوانين جنوب إفريقيا. وتحدثت خلال المرافعات القضائية في وقت لاحق أن سعد الحريري حوّل هذا المبلغ بدون أي شروط من جانبه.

وكتبت الصحيفة تقول إن الرسالة التي بعثتها فان دير ميروي إلى الحريري عبر البريد الاكتروني، والتي تضمنت تفاصيل حسابها المصرفي اللازمة لتحويل الأموال، أرفقت بعبارة "أحبك يا سعد".