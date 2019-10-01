مرجع للجمهورية: تقارير أمنية كشفت أنّ "جهات مجهولة" تَشنّ حملة إشاعات في شتى الاتجاهات

عابَت أوساط سياسية على السلطة عدم تحركها لملاحقة أيّ من مُطلقي الشائعات السلبية عن واقع البلاد المالي والاقتصادي، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، فيما هي تلاحق عادة كل من يُبدي رأياً أو ينتقد رئيساً أو قطاعاً معيناً بتهمة "الاعتداء على ​أمن الدولة​"، وكأنّ استباحة البعض لأوضاع ​لبنان​ المالية والاقتصادية لا تشّكل اعتداء على هذا ​الأمن​.

وفي هذا السياق علمت صحيفة "الجمهورية" انّ مراجع سياسية تَلقّت ​تقارير​ أمنية تفيد أنّ "جهات مجهولة"، تَشنّ حملة إشاعات في شتى الاتجاهات.

ووفق المعلومات، فإنّ تعليمات وجّهت الى بعض الأمنيين بوجوب التحرّك الفوري لكشف هذه الجهات ومحاسبتها، خصوصاً انّ هذه الشائعات التي تُطاول مؤسسات مصرفية وتجارية معيّنة، وكذلك بعض ​المصارف​، تَسبّبت بحال من الذعر مِن شأنها مفاقمة الأزمة أكثر ممّا هي مُتردية.

وتضيف المعلومات انّ اتصالات جرت على المستوى السياسي، وتمّ التركيز خلالها على وجوب تحرّك الأجهزة الامنية المعنية، ولاسيما منها تلك التي تملك أجهزة متطورة تستطيع من خلالها كشف مواقع التواصل المتورّطة بجريمة إطلاق الشائعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.