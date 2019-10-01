ترامب يحذر من حرب أهلية إذا تمكن الديمقراطيون من تنحيته من منصبه

حذر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من "حرب أهلية إذا تمكن الديمقراطيون من تنحيته من منصبه".

واقبس ترامب كلمات مستشاره الديني، القس روبرت جيفريس، عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ قائلا: "لا تستطيع ​نانسي بيلوسي​ والديمقراطيون إقالتي من منصبي، وهم يعلمون أنهم لم يتمكنوا من التغلب عليه في عام 2016 ضد ​هيلاري كلينتون​. وهم يدركون بشكل متزايد حقيقة أنهم لن يفوزوا عليه في عام 2020"، مشيرا الى أن "هذه الإقالة هي الأداة الوحيدة التي يستطيعون التغلب عليه بها، والديمقراطيون لا يهتمون إذا أحرقوا ودمروا هذه الأمة، إنهم يعرفون أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الرئيس ترامب هي التغلب على هيلاري كلينتون في عام 2016".

ولفت الى أن "هذه هي الخطيئة التي لا يمكن تجاهلها والتي لن ينساها الديمقراطيون، وإذا نجح نجح الديمقراطيون في إقالة الرئيس من منصبه سوف يتسبب ذلك في اندلاع حرب أهلية لن تنخرج منها ​أميركا​ أبدا".