شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": نبحث تنفيذ توصيات اللجنة لحل القضايا العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت أجندة لعملها خلال دور الانعقاد الأخير، حرصت خلالها على مراعاة الشق التشريعى والرقابى فى نفس الوقت ومراعاة قضايا الفلاحين وملف الزراعة بشكل عام.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن اللجنة ستواصل فتح ملف تقنين وضع اليد، وأسعار توريد المحاصيل الزراعية، وملف الأسمدة، والمقننات المائية، وفيما يخص التشريعات، ومشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ونقابة الفلاحين، وزيادة مساحة الأراضى المزروعة قطن على مستوى الجمهورية، وآليات النهوض بالصناعة مرة أخرى، وفتح مجال للتصدير.

وأشار الشعينى إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا تحضيريا للوقوف على التوصيات التى خرجت خلال أدوار الانعقاد السابقة وما تم تطبيقه على أرض الواقع وتنفيذه للتخفيف عن كاهل الفلاح، خاصة ملف تسعير المحاصيل الزراعية، وتقنين وضع اليد، واستراتيجية مواجهة السيول، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، وذلك من خلال حصر شامل للتوصيات وما تم تنفيذه، وأسباب عدم تنفيذ بعضها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر المقبل.