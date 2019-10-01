شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن البرلمان: الزيادة السكانية قضيتنا خلال دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية من أبرز القضايا التى تحرص اللجنة على متابعتها مع التنفيذيين، للوقوف على الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الصدد، بالإضافة لمتابعة تنفيذ استراتيجية السكان 2030.

وأوضح أبو حامد، فى تصريح له، أن اللجنة كان لها السبق فى فتح ملف الزيادة السكانية من خلال استدعاء كل الأطراف المعنية بالموضوع، والاستماع إليهم وعقد جلسات حوار للاستماع لكل الأراض فى هذا الموضوع، ومن ثم الوقوف على خطوات تنفيذ استراتيجية السكان 2030 على أرض الواقع، وهل يتم تنفيذها وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه، وبحث إن كان هناك بعض العقبات فى التنفيذ تيسيرها للوصول للهدف المنشود.

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وأضاف وكيل اللجنة أن الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب، لأنها تلتهم النمو الاقتصادى، وتقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى، وهذا ما يعنى عدم الشعور بحجم المشروعات والإنجازات التى تتم على أرض الواقع، ولهذا لا بد من الوقوف على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالسكان، ومعاونة القائمين عليها فى كل متطلباتهم حتى لا يكون هناك عقبات فى التنفيذ.

واستطرد أبو حامد أن اللجنة ستتابع أيضا خلال دور الانعقاد الأخير، تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أرض الواقع، وتنفيذ قانون تنظيم العمل الأهلى.