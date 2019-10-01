شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: ادعاءات الحوثي بشأن «كتاف» مضللة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الادعاءات التي تصدر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تمت للحقيقة بصلة، معرباً عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام المليشيات مصدراً لها؛ كونه يعمل على خلق الأحداث وتضليل الرأي العام سواء في الداخل اليمني أو خارجه، مستشهداً بادعاءات مليشيا الحوثي بشأن «كتاف» وأنها غير صحيحة، مبيِّناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وأوضح المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف أمس (الاثنين) أن التحالف ليس لديه ما يخفيه وبالتالي وما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 بلغ 421 معدة وسلاحاً، إلى جانب مقتل 881 شخصاً من تلك المليشيات الحوثية.