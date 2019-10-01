ترامب طلب مساعدة رئيس وزراء أستراليا لضرب مصداقية تحقيق مولر

ذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ طلب من رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، خلال مكالمة هاتفية أن يساعد وزير العدل بيل بار في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق ​روبرت مولر​، موضحة أن ​البيت الأبيض​ منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​.

وأوردت الصحيفة أن ترامب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها ​وزارة العدل​ حول مصادر تحقيق مولر وطلب منه التحدّث إلى بار، مشيرة الى أن التحقيق الأول الذي أجراه ​مكتب التحقيقات الفدرالي​ حول تدخّل ​روسيا​ في ​انتخابات​ الرئاسة الأميركية في العام 2016، فُتح إثر تلقّي "اف بي اي" إخباراً من مسؤولين أستراليين.

ولاحقاً تولّى مولر التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفدرالي حول التدخل الروسي وحول ما إذا حصل تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، بعدما أقال الرئيس الأميركي مدير "اف بي اي" ​جيمس كومي​.