حكومة أستراليا: مستعدون للمساعدة لجلاء الموضوعات التي يتم التحقيق فيها

أعلن متحدّث باسم ​الحكومة الأسترالية​ أنّ كانبيرا "مستعدّة دوماً للمساعدة والتعاون مع الجهود الرامية لجلاء الموضوعات التي يتم التحقيق فيها"، مبينا أن "رئيس الوزراء ​سكوت موريسون​ أكّد على هذا الأمر مجدّداً خلال محادثة مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وكانت صحيفة "​نيويورك تايمز​" ذكرت أن الرئيس ترامب طلب من موريسون، خلال مكالمة هاتفية أن يساعد وزير العدل بيل بار في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق ​روبرت مولر​، موضحة أن ​البيت الأبيض​ منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​.