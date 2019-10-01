حكومة أستراليا: مستعدون للمساعدة لجلاء الموضوعات التي يتم التحقيق فيها

أعلن متحدّث باسم الحكومة الأسترالية أنّ كانبيرا "مستعدّة دوماً للمساعدة والتعاون مع الجهود الرامية لجلاء الموضوعات التي يتم التحقيق فيها"، مبينا أن "رئيس الوزراء سكوت موريسون أكّد على هذا الأمر مجدّداً خلال محادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن الرئيس ترامب طلب من موريسون، خلال مكالمة هاتفية أن يساعد وزير العدل بيل بار في جمع معلومات بغية فتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر، موضحة أن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر المكالمة الأخيرة لترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
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