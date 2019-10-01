أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، الأحد المقبل، على مسرح سيد درويش في الإسكندرية.
يأتي الحفل في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويتضمن البرنامج باقة من أجمل الأغاني الوطنية التي ترسخت في وجدان المصريين.
تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وشاركت في العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان و إعجاب الجمهور.
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