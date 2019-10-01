رئيس بيرو يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - ليما - (د ب أ):

أعلن رئيس بيرو، مارتن فيزكارا، أمس الاثنين، حلّ الكونجرس (البرلمان)، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال فيزكارا إنه يستخدم حقه الدستوري في حل البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتهم فيزكارا البرلمان بإعاقة محاولاته للحد من انتشار الفساد.

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وقال الرئيس البيروفي في كلمة متلفزة إنه قرر الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وأضاف: "نحن نصنع التاريخ بشكل ستتذكره الأجيال القادمة".

يأتي ذلك فيما لا تزال البلاد تتعامل مع تداعيات فضيحة شركة الإنشاءات البرازيلية متعددة الجنسيات "أودبريشت" التي أثرت على الحياة السياسية في البرازيل وخارجها.

وسبق أن أقرت أودبريشت، وهي واحدة من أكبر شركات البناء في أمريكا اللاتينية، بدفع رشاوى قيمتها 788 مليون دولار في 12 دولة منها 10 دول في أمريكا اللاتينية.