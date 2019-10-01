إصابة 9 عمال في تصادم سيارتين نصف نقل وملاكي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب 9 عمال، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارة نصف نقل تقل عمالًا بشركة "بتروجيت" بأخرى ملاكي، في أثناء خروجها من مقر الشركة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا بوقوع تصادم أسفل نفق أدكو على الطريق الساحلي الدولي، أمام شركة "بتروجيت" ووقوع مصابين، وتبين اصطدام سيارة نصف نقل مخصصة لنقل العمال بالشركة وأخرى ملاكي.

أسفر الحادث عن إصابة "إسلام راشد خميس" 25 سنة، و"وحيد علي الشاشي" 34 سنة، و"رسلان سعيد فرج" 38 سنة، و"يوسف جلال يوسف" 34 سنة، و"سمير عطية درويش" 31 سنة، و"نصر الله محمد الشاشي" 39 سنة، و"فوزي السعيد عبدالله خميس" 37 سنة، و"مناع خميس الشاشي" 20 سنة، و"أحمد عبدالعاطي زهرة" 19 سنة، وجميعهم يقيمون مطوبس في كفرالشيخ.

ونقل المصابين إلى مستشفى أدكو، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.