رئيس بيرو يعلن حل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مارتن فيزكارا رئيس بيرو، الثلاثاء، حل البرلمان بعد أن تحدى تحذيرات المعارضة وانتخب عضوا جديدا في المحكمة الدستورية ما دفع النواب المعارضين إلى إعداد اقتراح لعزله.



وقال فيزكارا إن قرار حل البرلمان جزء من سلطاته الدستورية، كاشفا أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة.





كما ألقى باللوم على النواب في محاولة متكررة لمنع إصلاحاته المناهضة للكسب غير المشروع.

وكان نواب المعارضة قد اتهموا في جلسة عامة الرئيس فيزكارا بتجاوز حدود الدستور.



وقالوا إنهم سيسعون إلى الإطاحة به على أساس أنه غير قادر على الحكم.

