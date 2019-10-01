شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الأسد يقتل 3 آلاف طفل في 59 شهراً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 13 ألف مدني، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل، قتلوا خلال 59 شهرا، فيما تعرض الآلاف لإعاقات دائمة وفقدان أطراف بسبب تصعيد طيران نظام الأسد ضرباته الجوية. وكشف أن أكثر من 19 ألف شخص، بينهم أكثر من 8 آلاف مدني، قتلتهم الطائرات الروسية منذ بدء مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية في سبتمبر 2015.
وأضاف المرصد أن طائرات النظام السوري نفذت أكثر من 155 ألف ضربة جوية منذ أكتوبر 2014، مستهدفة المدن والبلدات والقرى والمزارع السورية بأكثر من 75405 براميل متفجرة، و79808 غارات على الأقل، ومحدثة دماراً كبيراً في البنى التحتية والمرافق العامة وممتلكات المواطنين.
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