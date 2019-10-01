شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: ضحايا في هجومين على أمريكيين وأوروبيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (مقديشو)

هاجمت حركة الشباب أمس (الاثنين) قاعدة جوية أمريكية، وموكبا للاتحاد الأوروبي يضم مستشارين عسكريين في هجومين منفصلين في الصومال، بحسب ما أفاد شهود ومسؤول أمني.

وقال الشاهد محمد عدن، الذي يقيم قرب موقع الهجوم على القاعدة الأمريكية في بليدوغلي عبر الهاتف: «وقع انفجاران كبيران، الأول أقوى من الثاني. كما حدث تبادل كثيف لإطلاق النار بعد الانفجارين، لكننا لا نعرف التفاصيل»، فيما أكد عمر ابيكار، وهو ضابط صومالي، الهجوم الثاني الذي استهدف في مقديشو موكبا أوروبيا ينقل مستشارين مشيرا إلى «وقوع ضحايا».