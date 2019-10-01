شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي: يجب أن تدفع إيران الثمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

طالب السيناتور ليندسي غراهام، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بجعل إيران تدفع ثمن ما تفعل، وقال: «قلت للرئيس: عليه أن يجعل إيران تدفع الثمن، لقد قمت برد محسوب بعد إسقاط «الطائرة الدرون» ولم ينفع معها، وهي الآن جامحة ويجب أن تعيدهم لمكانهم». ودعا ليندسي، وهو حليف مقرب من ترمب، إلى رد عسكري لإيصال الرسالة المناسبة لإيران، وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس ترمب «ينتظر ما سيحدث لتشكيل بناء تحالف».

وشدد في مقابلة تلفزيونية مع محطة «سي بي إس» أمس، على ضرورة الردع العسكري قائلاً: «أنا مصمم الآن أكثر من أي وقت مضى على ضرورة ردع إيران عسكرياً، يجب أن يدفعوا ثمنا يشعرون به، العقوبات لن تؤدي المهمة أبداً، وعلينا التفكير في الرد العسكري. آمل أن يستجيب الرئيس بطريقة لا يشعر فيها الإيرانيون بالشك حول الثمن الذي سوف يدفعونه بسبب إرباكهم للعالم»، في إشارة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.

يذكر أن صحيفة «ذا هيل» الأمريكية كانت كشفت عن تلقي أعضاء من الكونغرس إحاطات سرية الأربعاء الماضي، بشأن تورط إيران في الهجمات على منشآت النفط السعودية، والتي ألقت إدارة الرئيس دونالد ترمب باللوم فيها على طهران. وقال أعضاء من مجلس الشيوخ إن الإحاطة التي أجريت في مجلس الشيوخ قدمها مسؤولون من البنتاغون والمخابرات الأمريكية.