شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام حلاوة: الرئيس السيسى يهتم بمراعاة حقوق المواطنين البسطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هيام حلاوة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بمراعاة حقوق المواطنين البسطاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعمهم حتى لا يستغل هذا أعداء مصر، مضيفة أنه على الحكومة مساعدة الرئيس فى ذلك.

ووجهت النائبة هيام حلاوة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد تأكيد متابعته حق المواطن البسيط وحرصه على تحقيق مصلحته من خلال الإجراءات الخاصة بتنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين، وتأكيد بأن الحكومة ملزمة تمام باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق البسطاء.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الشعب المصرى أثبت ولاءه وانتماءه لمصر وتحمله الكثير من الإصلاحات الاقتصادى، متابعة: "نأمل خلال الفترة القادمة مساندة الرئيس من جميع الوزارات والمؤسسات للنهوض بمصر وتحقيق العدالة الاجتماعية .