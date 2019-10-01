شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خارجية البرلمان: يجب توعية المواطنين بخطورة حروب الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ضرورة مواجهة الأكاذيب التى تروجها قنوات الإخوان، مشيرًا إلى أن التصدى للشائعات والأكاذيب الإخوانية تتطلب التطوير فى وسائل المواجهة.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن الإخوان تعتمد على مواجهة إعلامية من نوع خاص تعتمد فيه على السوشيال ميديا باعتباره وسيلة يصعب السيطرة عليها، وبالتالى يتطلب هذا تطوير أدوات المواجهة.

وأوضح النائب طارق الخولى أن هذه المواجهة تحتاج إلى أداء متفرد ومختلف وقادر على المواجهة، لافتا إلى أن الأداء التقليدى لن يكون قادرا على مواجهة أكاذيب الإخوان وتلفيقاتهم، وبالتالى لا بد من الاعتماد أيضا على السوشيال ميديا فى الرد على أكاذيب الإخوان، وتوعية المواطنين بخطورة حروب الجيل الرابع، وما تسببه فى تدمير الدول.