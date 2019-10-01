تطبيق "دوار" .. كيف تواجه القمامة بصورة محمول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس مصطفى خيرت، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيرون أدابت"، تفاصيل المنظومة الإلكترونية التي تم إعدادها من قبل الشركة بالتعاون مع وزارة البيئة، لمواجهة إلقاء المخلفات والقمامة.

وقال خيرت لـ"الخليج 365"، إن المنظومة تعتمد على استخدام طرق غير تقليدية من خلال النظام الرقمي بالاشتراك في تطبيق "DAWAR" عبر الهاتف المحمول، والتي تعتمد بالأساس على رصد ومراقبة أماكن إلقاء القمامة من خلال التقاط صوره لمكان القمامة وإرسالها إلى الشركة.

وأضاف، بعد إرسالها إلى الشركة، سيتم التواصل مع الشركة مقدمة الخدمة، ومتابعة الشكوى حتى بعد الانتهاء منها، من خلال تقييم آدائها من قبل المواطنين، مضيفًا أن التطبيق يتمكن من تتبع كميات المخالفات المرفوعة وتقييم أداء مقدمي الخدمة إلكترونيًا.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من تطبيق" DAWAR" على الهواتف الذكية ليصبح بوابة تسهل على المواطنين المصريين، من خلال تصفح أخبار التنمية المستدامة باللغة العربية ومعرفة مساهمي الاستدامة ومقدمي المنتجات والخدمات في مناطقهم، إضافة إلى ربط جميع المواطنين بالشركات الصديقة للبيئة والجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية.

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ولفت إلى أنه يمكن أيضًا تلقي أفكار ومقترحات غير تقليدية لحل مشكلة المخلفات، ليساهم الجميع في واقع جمالي لشوارع المدن والمحافظات.

وأعلنت وزيرة البيئة، تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، من خلال تطبيقين أولهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر خاص بالمواطنين والمجتمع المدني، لمراقبة وإدارة منظومة المخلفات في 7 محافظات، هي: "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، قنا، أسيوط، الغربية، كفرالشيخ".

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها على هامش مؤتمر إطلاق منظومة رصد المخلفات في بعض أحياء القاهرة، إن منظومة الرصد تبدأ في 6 أحياء بمحافظة القاهرة، كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم المنظومة في باقي المحافظات، مؤكدة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات.

وأوضحت الوزيرة، أن تطبيق المنظومة الجديدة يشمل تنمية قدرات العاملين بمنظومة الرصد، والمتابعة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.​