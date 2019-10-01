مصدر بـ"القابضة للغازات": السيطرة على تسريب روكسي.. والمنطقة مؤمنة بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن التسريب الذي حدث أمس الاثنين، بجوار محطة بنزين في منطقة روكسي بمصر الجديدة، كان سببه تعرض خط غاز لكسر مفاجئ.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تمت السيطرة على التسريب بالكامل، وجرى إغلاق المحابس وتأمين المنطقة كلها من أي تسريب.​