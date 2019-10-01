محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
قال مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن التسريب الذي حدث أمس الاثنين، بجوار محطة بنزين في منطقة روكسي بمصر الجديدة، كان سببه تعرض خط غاز لكسر مفاجئ.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تمت السيطرة على التسريب بالكامل، وجرى إغلاق المحابس وتأمين المنطقة كلها من أي تسريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ"القابضة للغازات": السيطرة على تسريب روكسي.. والمنطقة مؤمنة بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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