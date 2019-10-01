بالصور- انهيار عقار وسط الإسكندرية.. ولجنة لفحص العقارات المجاورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة غربال بحي وسط الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، دون حدوث أي إصابات، فيما قرر الحي تشكيل لجنة لفحص العقارات المجاورة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي وسط الإسكندرية يفيد بانهيار العقار رقم 52 شارع المروة، متفرع من شارع الميرغني بمنطقة غربال بمحرم بك، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

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وقال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إن العقار بناء قديم، خالي من السكان، مكوّن من طابق أرضي وطابقين علويين، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأشار وديع، إلى أنه تم إخطار شركات المرافق لقطع الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار، حفاظًا على حياة المواطنين، وإعادة التيار الكهربائي للعقارات المجاورة.

وأضاف رئيس حي وسط، أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدى السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة، وتأثرها بسقوط العقار المذكور، مشيرًا إلى أنه جاري رفع الأنقاض وإعادة فتح الشارع أمام حركة المرور.​