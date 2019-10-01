ترامب يتهم رئيس لجنة الإستخبارات في الكونغرس بالخيانة ويطالب بإعتقاله

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 على موقع "تويتر" باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات الأمريكية في الكونجرس آدم شيف، بتهمة الخيانة.

يذكر الرئيس الأمريكي يواجه خطر العزل من منصبه بسبب مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، طلب خلالها ترامب من نظيره الأوكراني إجراء تحقيق بشأن منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة جو بايدن.