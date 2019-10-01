في تطورات مثيرة في قضية فرح.. اعتقال 6 أشخاص من بينهم 4 أطباء والتهمة الاهمال

في تطورات مثيرة في قضية فرح، المرأة الحامل التي توفيت رفقة جنينها في المستشفى الإقليمي “لالة مريم” في مدينة العرائش، قبل اسبوع، قرر المحكمة الابتدائية، بذات المدينة، اليوم الاثنين، اعتقال 6 أشخاص 4 أطباء وممرضة، بالمستشفى الإقليمي ذاته.

وأوضحت مصادر “اليوم 24″، أن المحكمة الابتدائية استمعت للمتهمين الستة، اليوم الإثنين، كما طالب دفاع المتهمين السراح المؤقت نظرا للضمانات القانونية للمتهمين في حين رفض وكيل الملك بشكل قاطع ملتمس الدفاع.

ووجهت المحكمة للمتهمين الستة تهم تتعلق ب “الامساك عمدا عن تقديم مساعدة لامراة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الاهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة والرشوة والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”. هذا، وتم تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل.

وكان المستشفى الإقليمي “لالة مريم” في العرائش، عاش الأسبوع المنصرم ، أجواء مشحونة، بعد وفاة امرأة حامل داخله.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن أقارب الحامل المتوفاة، التي كانت تبلغ من العمر قيد حياتها 27 سنة، يحملون مسؤولية وفاتها للمسؤولين عن المستشفى الإقليمي.

وأكدت المصادر ذاتها أن الهالكة توفيت نتيجة الإهمال، الذي تعرضت له، لاسيما أنها ظلت تتألم لساعات، وهي تنزف، بعد ولوجها قسم الولادة في المستشفى ذاته، في العاشرة ليلا من أول أمس الأربعاء، حيث فارقت الحياة صباح أمس.

الى ذلك، قررت وزارة الصحة فتح تحقيق في الموضوع.