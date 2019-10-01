طنجة.. وفاة شاب بطريقة مأساوية بعد سقوطه من علو مرتفع في منزل جدته

عثر سكان منطقة “الخميس أنجرة”، نهاية الأسبوع الماضي، في ضواحي طنجة على جثة شاب، سقط من علو مرتفع في منزل جدته في ظروف غامضة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الشاب يدعى إسماعيل، وينحدر من مدينة تطوان، ويبلغ من العمر 19 سنة، كان في زيارة إلى منزل جدته، حيث عثر عليه جيران الحي جثة هامدة، دون معرفة الأسباب الرئيسية لسقوطه.

وأكد مقربون من الشاب أنه كان معروفا بسلوكه الحسن وسط عائلته، فيما رجح بعض أصدقائه فرضية الانتحار كونه كان يعاني اضطرابات نفسية كانت بادية عليه في أيامه الأخيرة.

عناصر الدرك حلت إلى عين المكان بعد تلقيها لاتصالات هاتفية من طرف السكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات، وعرضها على التشريح لتحديد ملابسات الوفاة.