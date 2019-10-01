“شمعة” تحول جثة رجل مسن إلى “عظام” جراء إندلاع حريق نشب في منزله بآسفي

نشب أمس الأحد، في أوقات متأخرة من الليل، حريق التهم جثة رجل مسن يبلغ من العمر 73 سنة، جراء انتشار النيران التي كانت مصدرها “شمعة” تعود الرجل المسن على اشعالها في منتصف الليل داخل منزله الذي يقطنه وحيدًا بحي كاوكي الشعبي جنوب المدينة.

وعلم “اليوم24” أنّ رجال الوقاية المدنية لم يستطيعوا الوصول إلى جثة المسن، رغمَ أن وصولهم تزامنا مع بقاءه على قيد الحياة.

وحاولا مواطنين كسر باب المنزل للدخول غير أنّ النيران كانت قوية.

وأظهر شريط فيديو وصل “اليوم24” أنّ رجل الشرطة، بذل مجودًا مضاعفا في محاولة منه لإنقاذ الضحية، غير أن جميع المساعي باءت بالفشل.

واستطاعت النيران أن تنتشر بشكل سريع، بسبب احتواء منزل الضحية على أكوام من “الكارتون” كانَ يجمعها في إعالة نفسه وبيعها، وتم انتشال الجثة أمام أعين عدد كبير من المواطنين الذين تجمعوا أمام باب منزل الضحية ،وتم نقلها صوب مستودع الأموات.