قمة مانشستر يونايتد وآرسنال تنتهي بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا مانشستر يونايتد وآرسنال بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف مانشستر يونايتد اللاعب سكوت مكتوميناي، وفي المقابل سجل هدف آرسنال اللاعب بيير إيميريك أوباميانغ.

وبهذا التعادل رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد مانشستر يونايتد 9 نقاط وهو يحتل المركز العاشر.

مجريات المباراة:

شهدت الدقائق العشر الأولى حماسًا كبيرًا من قبل الفريقين، حيث ظهرت الخطورة لمانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة من ركلة ركنية، بعدما تهادت الكرة أمام ماركوس راشفورد في منطقة الـ6 ياردات، إلا أنه لم يتوقع وصولها إليه لتخرج إلى ركلة مرمى.

واستلم أندرياس بيريرا الكرة في وسط الملعب في الدقيقة 29، واخترق دفاعات آرسنال حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ليسدد أرضية قوية تصدى لها بيرند لينو بنجاح.

وأتت المحاولة الأولى لآرسنال في الدقيقة 30، بعدما تلقى نيكولاس بيبي الكرة على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، مسددًا كرة علت عارضة دي خيا.

وتواصلت صحوة المدفعجية، ففي الدقيقة 36، تلقى أوباميانج كرة طولية داخل منطقة الجزاء، ليرسل بعدها عرضية إلى بيبي الذي سدد بدوره كرة ضعيفة ذهبت في أحضان دي خيا.

وفي الدقيقة 42، انفرد راشفورد بلينو، إلا أنه تأخرًا كثيرًا حتى وصل إليه مدافع آرسنال سوكراتيس، لتصل الكرة إلى الحارس الألماني بسهولة.

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وأتت المحاولة الأخطر للمدفعجية في الدقيقة 44، بعدما انفرد أوباميانغ بالمرمى، ليسدد كرة أرضية تصدى لها دي خيا، قبل أن يسدد ماتيو جندوزي في المتابعة كرة أرضية أخرى، تصدى لها بنجاح الحارس الإسباني.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة منظمة عبر دانيل جيمس، انتهت بوصول الكرة إلى سكوت ماكتوميناي على حدود منطقة الجزاء، ليطلق صاروخية لم يتمكن لينو حتى من التحرك للتصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

وسجل آرسنال هدف التعادل في الدقيقة 58 ، بعد تمريرة خاطئة من مدافع اليونايتد أكسيل توانزيبي، وصلت إلى بوكايو ساكا، الذي مرر كرة سحرية إلى أوباميانغ لينفرد بدي خيا، ويضع كرة ساقطة في المرمى، وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعود حكم المباراة إلى تقنية الفار ويحتسبه.

وأهدر ساكا فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما تلقى تمريرة سحرية داخل منقطة الجزاء وهو خال تمامًا من الرقابة، إلا أنه سدد الكرة في دفاعات اليونايتد بغرابة.

وبدأ مانشستر يونايتد رحلة البحث عن التقدم من جديد، وفي الدقيقة 64، سدد بول بوغبا من على حدود منطقة الجزاء، إلا أنه كرته مرت إلى جانب القائم الأيسر للحارس لينو.

وفي الدقيقة 69 ومن ركلة ركنية، أرسل أشلي يونغ عرضية متقنة على رأس ماكتوميناي، إلا أن كرة الأخير علت العارضة بقليل.

وتواصلت غارات اليونايتد، بعدما سدد المدافع هاري ماغواير صاروخية في الدقيقة 73 من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها لينو ببراعة.

وكاد آرسنال يخطف الانتصار في الدقيقة 88 من هجمة مرتدة أنهاها سيبايوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حصل مانشستر يونايتد على مخالفة على حدود منقطة الجزاء، سددها راشفورد، إلا لينو تألق في التصدي لها، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.