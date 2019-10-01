صلاح_خاشقجي_يلجم_المتربصين .. هكذا تفاعل السعوديون مع تغريدة نجل خاشقجي !

الإثنين 30 سبتمبر 2019

صلاح خاشقجي

كتب الخليج 365 - خاص

أشاد مغردون ونشطاء سعوديون، بوطنية نجل المواطن السعودي، جمال خاشقجي الذي قتل في مبنى القنصلية السعودية بأسطنبول التركية، وحاولت قطر وتركيا إستغلال الحادثة لإستهداف المملكة العربية السعودية .



وأجمع مغردون عبر هاشتاج "صلاح خاشقجي يلجم المتربصين" على تأييدهم للتغريدة التي نشرها صلاح خاشقجي، وأتهم فيها "المتربصون" بمحاولة إستغلال قضية والده لإستهداف بلاده .. واصفاً إياهم بـ"أعداء الوطن" .

وأكد صلاح خاشقجي ثقته المطلقة بقضاء المملكة العربية السعودية للوصول إلى العدالة الكاملة بمرتكبي الجريمة النكراء .. لافتاً إلى أنه سيكون كما كان والده جمال مخلصا لله ثم الوطن وقيادته.

وبهذا الشأن، قال المغرد، محمد العتيبي، "اما المتربصين واللي يحاولون ينالون من سمعة المملكة بهذه القضية الكلام جاء عليهم كالصاعقة اللي قصمت ظهر البعير" .

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فيما أكدت المغردة، ريم الشهراني، أن كل السعوديين فداء للوطن الغالي وضد كل متربض وحاقد .

بدوره سخر المغرد أحمد الرباعي، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي نشر أمس، مقالاً في صحيفة "واشنطن بوست" زعم فيها أن قضية خاشقجي ديناً لعائلته عليه، وقال : أردوغان أجهد نفسه أمس بنشر مقال في واشنطن بوست بمواصلة جهوده بقوله "دين علينا لعائلة خاشقجي" ، فجاءه الرد من ابن جمال بتغريدة :"الأعداء استغلوا حادثة والدي ولن اسمح لهم ، واثق في القضاء السعودي" .

أما Abdul rahman فقال "ماعندي كلام أقوله بعد كلام إبن الوطن صلاح خاشقجي إلا كلمة ( موتوا بغيظكم ) طبعاً أقصد الجزيرة والحوار والشرق ومكملين وكل القنوات القطعصمنلية" .

بدوره أكد المغرد محمد العيسى أن الجميع يلتف حول الوطن والقيادة ولن يسمحوا لاي احد ينال منهم ولو بكلمه واحده .. مؤكداً أن صلاح خاشقجي غرد بكلام عظيم وقوي .

وأضاف "اهنيه عليه بصراحه الجم فيه كل المرتزقه واللي ينتظرون الفرصه لتشويه صورة المملكة" .. لافتاً إلى أن الصح بثقته المطلقة بالقيادة والقضاء لان المملكة دولة عادلة وستحاسب كل من يخالف القوانين اياً من كان .

أما المغرد تركي الجهني، فقال "الوطن خط أحمر و هذا ما اثبته صلاح اليوم في تصريحه اللي الجم فيه من يحاول شق الصف السعودي مع قيادته" .

فيما أكدت سعاد الشمري ان صلاح خاشقجي أعطاهم دروس في الوطنية ويكبر بقدره اكثر وأكثر وأكثر .