شكرا لقرائتكم جوائز بـ20 مليون دولار..السعودية تنظم أغلى سباق خيول بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفروسية السعودي في حفل نظمه مساء الإثنين، عن سباق "كأس السعودية" للخيول، الذي سينطلق فبراير من العام المقبل، بجوائز مالية تعتبر الأعلى في سباقات الخيول بقيمة 20 مليون دولار.

وقال الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية لـ"العربية": سيكون هناك عدة سباقات يصل عددها إلى 7 سباقات، بينما الحدث الكبير هو كـأس السعودية.

كما تابع: "هناك مسار ترابي وآخر عشبي، وهذا الأخير يستخدم للمرة الأولى في السعودية".

كذلك أشار إلى أن الهدف من ذلك يكمن بجذب أكبر عدد من الخيول الأوروبية.