شكرا لقرائتكم اختبار دم جديد قادر على اكتشاف 20 نوعاً من السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرصد فحص دم جديد أكثر من 20 نوع من السرطان، ويتيح إمكانية التشخيص والعلاج المبكر للمرض.

فيما أفاد باحثون بريطانيون بأن الفحص تمكن من رصد التغير في الجينات مع تطور المرض، عبر دراسة الأنماط غير الطبيعية في الحمض النووي، فوجدوا أن طريقتهم تشير إلى مصدر السرطان بنسبة 90% من المرات.

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كما نقلت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية عن معد الدراسة جيوفري أوكسنارد، قوله إن الأبحاث تمكنت من التغلب على مقاربات تسلسل الحمض النووي التقليدية في رصد أشكال متعددة من السرطان في عينات الدم لفحص تمكّن من رصد أكثر من 99 % من الحالات السرطانية المكتشفة بشكل صحيح، ونسبة 32% من المرضى في المرحلة الأولى من السرطان، و76% في المرحلة الثانية.

كذلك يأمل الباحثون بتشخيص ثلاثة أرباع مرضى السرطان عند المرحلتين الأوليتين بحلول عام 2028.

إلى ذلك تألفت العينات من سرطان الثدي، والقولون، والمستقيم، والمريء، والمرارة، والمعدة، والرأس، والعنق، والرئة، وسرطان الدم الليمفاوي، وسرطان "المايلوما المتعدد" وسرطان المبايض، والبنكرياس.