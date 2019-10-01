وجهت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في عين الحلوة نداء الى ابناء المخيم دعت فيه الى عدم اطلاق النار في الهواء وفيه "حفاظاً على قُدسية البُندقية الفلسطينية ورمزيتها السياسية كعنوان لتمسك شعبنا بحق العودة، تتوجه قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الى كافة أبنائنا في المخيم آملة من الجميع تجنب إطلاق النار في الهواء بكافة المناسبات الاجتماعية اوالدينية اوالوطنية، لما يُسبِّب هذا التصرُّف اللامسؤول من ضرر وأذى مادي ومعنوي للمخيم والجوار".
وطالبت كافة الجهات والقوى والفعاليات الوطنية والإسلامية رفع الغطاء عن كل مطلق النار، واتخاذ الاجراءت الرادعة بحقهم وتحميلهم المسؤولية المادية والمعنوية. وأكدت اننا مازلنا نراهن على وعي أبنائنا وحرصهم على استقرار الأوضاع الأمنية في المخيم والمحافظة على أفضل العلاقات مع الجوار الرسمي والشعبي، وأن يُترجم هذا الحرص والوعي بالتزام طوعي بعدم اللجوء إلى هذا السلوك الضار على الصعيد الشخصي والوطني
ولفتت الى إن تعاون الجميع مع قيادة القوة المشتركة الفلسطينية ضمانة اكيدة للنجاح في مهمتنا الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في عين الحلوة: لوقف اطلاق النار بالمناسبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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