مصادر الأنباء: سيتم ملاحقة مطلقي الشائعات والمتورطين بتهديد الاستقرار النقدي والمالي

أكدت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "معظم لقاءات ​رئيس الجمهورية​ هي لمعالجة ​الوضع المالي​ في ضوء الارباك الذي حصل"، مشيرةً الى أن "الرئيس عون شدد امام رئيس ​جمعية المصارف​ على دور المصارف في طمأنة اللبنانيين في وجه موجة الشائعات".

وأوضحت المصادر أن "رئيس الجمهورية سيدفع الى تفعيل عمل ​الحكومة​ لانجاز ​الموازنة​ سريعا والانكباب على معالجة الملفات الاساسية المرتبطة بالاصلاحات ووقف الهدر و​مكافحة الفساد​"، مشيرةً الى أن "عون تابع التحركات ووصلته ​تقارير​ مفصلة من الاجهزة المعنية حول طبيعة التحركات والجهات التي نظمت عملية الاحتجاج وايضا الجهات التي اقدمت على ​قطع الطرقات​ واحراق دواليب".

ولفتت المصادر الى أن "هناك كمية ضخ الشائعات في إطار استهداف الوضع القائم والعهد لتعطيل اي عملية اصلاحية جدية".

وكشفت عن أنه "ابتداء من اليوم سنشهد انفراجات مبدئية في هذا المجال النقدي، وان هناك جهات حرضت ولا زالت تحرض، وتتم ملاحقة المتورطين بتهديد الاستقرار النقدي والمالي، والعمل على كشف كل من يقف وراء الشائعات".