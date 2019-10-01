نيبينزيا: الدول الغربية تفتعل حججا جديدة لرفض المشاركة في إعادة إعمار سوريا

أكد مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​ أن "الدول الغربية تفتعل حججا جديدة لرفض المشاركة في إعادة إعمار ​سوريا​". واوضح نيبينزيا في أعقاب اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​ حول سوريا، "أننا لاحظنا في مداخلات بعض شركائنا أنهم يطرحون شروطا جديدة لإعادة إعمار سوريا". وأشار الى أنه "قبل فترة تحدثوا أن الشرط هو تشكيل لجنة دستورية، ولكن الآن نرى حججا جديدة".

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