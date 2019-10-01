الجيش الأميركي يعلن مقتل سبعة من تنظيم داعش بضربة جوية في جنوب ليبيا

أعلن ​الجيش الأميركي​ مقتل سبعة أعضاء في ​تنظيم داعش​ بضربة جوية أميركية في جنوب ​ليبيا​، هي الرابعة في غضون أقل من أسبوعين.

وقال قائد عمليات ​القيادة​ العسكرية الأميركية في ​إفريقيا​ "​أفريكوم​" الجنرال وليام غايلر في بيان إن "حملتنا ضد تنظيم داعش وغيره من الشبكات الإرهابية في ليبيا تقوّض قدرتهم على تنفيذ عمليات فاعلة ضدّ الشعب الليبي".

ورفعت الضربة ​الجديدة​ التي شُنّت الأحد "بالتنسيق" مع ​حكومة​ الوحدة الليبية، المعترف بها من قبل ​الأمم المتحدة​ ومقرّها ​طرابلس​، حصيلة المتشددين الذين قتلتهم ​القوات الأميركية​ في ليبيا منذ 19 أيلول إلى 43 قتيلاً.