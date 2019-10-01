الجيش الأميركي يعلن مقتل سبعة من تنظيم داعش بضربة جوية في جنوب ليبيا

أعلن الجيش الأميركي مقتل سبعة أعضاء في تنظيم داعش بضربة جوية أميركية في جنوب ليبيا، هي الرابعة في غضون أقل من أسبوعين.
وقال قائد عمليات القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال وليام غايلر في بيان إن "حملتنا ضد تنظيم داعش وغيره من الشبكات الإرهابية في ليبيا تقوّض قدرتهم على تنفيذ عمليات فاعلة ضدّ الشعب الليبي".
ورفعت الضربة الجديدة التي شُنّت الأحد "بالتنسيق" مع حكومة الوحدة الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، حصيلة المتشددين الذين قتلتهم القوات الأميركية في ليبيا منذ 19 أيلول إلى 43 قتيلاً.
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