ترامب: جرى القضاء على خلافة داعش مئة بالمئة ولا جيش بالعالم يضاهي قدرات القوات الأميركية

شكر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركيالجنرال ​جوزيف دنفورد​، على جهوده في القضاء على تنظيم "داعش". وشدّد في كلمة له خلال مراسم تسلّم رئيس الأركان الجديد مهامه، في ​فرجينيا​، على أنّ "​الجيش الأميركي​ أفضل من أيّ وقت مضى، ولا جيش في العالم يضاهي قدرات ​القوات الأميركية​"، معلنًا أنّه "جرى القضاء على خلافة "داعش" مئة في المئة".

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