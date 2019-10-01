لجان التحقيق النيابية بالكونغرس تأمر رودي جولياني محامي ترامب الخاص بتقديم وثائق

أمر رؤساء لجان التحقيق الديموقراطيون في ​مجلس النواب الأميركي​ رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس ​دونالد ترامب​، بتسليمهم وثائق تتعلّق بقضية ​أوكرانيا​، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه لجانهم والرامي لعزل الرئيس الجمهوري. ولفت النواب الديموقراطيون في بيان، الى إنّ جولياني "أقرّ على التلفزيون بأنّه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس ترامب، من ​الحكومة​ الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​"، على خلفية أنشطته في أوكرانيا، مشيرين إلى أنّ الرئيس الأسبق لبلدية ​نيويورك​ ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 تشرين الأول المقبل.

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