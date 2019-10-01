واشنطن تفرض عقوبات على 4 كيانات روسية و7 أشخاص

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على فاعلين روس هم 4 كيانات و7 أشخاص، لتورطهم في الجهود الرامية إلى التأثير في الانتخابات الأميركية.
واشارت الوزارة في بيان صادر عن الوزير مايك بومبيو، الى أن "الولايات المتحدة تواصل اليوم، اتخاذ إجراءات ردا على المحاولات الروسية للتأثير على العمليات الديمقراطية الأميركية، من خلال فرض عقوبات على 4 كيانات و7 أفراد مرتبطين بوكالة أبحاث الإنترنت وممولها يفغيني بريغوزين"، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف البيان أن "الخطوة تزيد من الضغط على بريغوزين من خلال استهداف أصوله الفاخرة، بما في ذلك 3 طائرات وسفينة".
وتابع البيان "ليكن هذا بمثابة تحذير: أي فاعلين يواصلون التعامل مع هؤلاء الأفراد أو الشركات أو الطائرات أو السفينة، قد يخضعون لعقوبات في المستقبل".
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