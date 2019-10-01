واشنطن تفرض عقوبات على 4 كيانات روسية و7 أشخاص

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ فرض ​عقوبات​ على فاعلين روس هم 4 كيانات و7 أشخاص، لتورطهم في الجهود الرامية إلى التأثير في ​الانتخابات الأميركية​.

واشارت الوزارة في بيان صادر عن الوزير ​مايك بومبيو​، الى أن "​الولايات المتحدة​ تواصل اليوم، اتخاذ إجراءات ردا على المحاولات الروسية للتأثير على العمليات الديمقراطية الأميركية، من خلال فرض عقوبات على 4 كيانات و7 أفراد مرتبطين بوكالة أبحاث ​الإنترنت​ وممولها يفغيني بريغوزين"، المقرب من الرئيس ​فلاديمير بوتين​. وأضاف البيان أن "الخطوة تزيد من الضغط على بريغوزين من خلال استهداف أصوله الفاخرة، بما في ذلك 3 طائرات وسفينة".

وتابع البيان "ليكن هذا بمثابة تحذير: أي فاعلين يواصلون التعامل مع هؤلاء الأفراد أو الشركات أو الطائرات أو ​السفينة​، قد يخضعون لعقوبات في ​المستقبل​".