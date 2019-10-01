البنتاغون: لا خطط لإعادة الأسلحة النووية إلى شبه الجزيرة الكورية

أعلن نائب ​وزير الدفاع الأميركي​ جون رود إن بلاده ليست لديها خطط لإعادة الأسلحة النووية إلى شبه ​الجزيرة​ الكورية. واوضح رود في كلمة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، انه "ليس لدينا أي خطط الآن لإعادة الأسلحة النووية إلى شبه الجزيرة الكورية. لقد تم سحبها قبل عقدين ، وهذا ليس موضوع ​النقاش​ اليوم".

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