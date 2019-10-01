شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة أمانى عزيز، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية لا بد أن يكون على رأس أولويات المجلس فى الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، لأنه أصبح مطلبا مجتمعيا.

وأضافت أمانى عزيز أنه يجب أن يتم إجراء تعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية، يستهدف بشكل أساسى حماية الطفل وإنقاذه، مشيرة إلى واقعة الطفلة جنة التى توفيت إثر تعذيب جدتها لها، ووصفتها بأنها واقعة مأساوية وكارثية.

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ولفتت وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى أن إصدار قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وكذلك قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

جدير بالذكر أن دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، من الفصل التشريعى الأول، سينطلق غدا الثلاثاء، وستتناول الجلسة إعلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ودعوة النواب لإبداء رغباتهم بشأن عضوية اللجان، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.