شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "خطة البرلمان" يطالب بإعادة هيكلة مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومى وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التى يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها.

وأكد الفقى على ضرورة الإعلان عن معايير اختيار رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بقطاع العمال العام وإعادة هيكلة مجالس إدارات تلك الشركات، قائلا: "قطاع الأعمال العام يحتاج إلى تطهير سريع وعاجل وبالأخص فيما يتعلق باختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة والعضو المنتدب لكل شركة من شركات قطاع الأعمال العام".

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ملف الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وحسن استغلالها من الملفات المهمة التى تحتاج إلى متابعة دقيقة، قائلا: "هناك شركات لديها العديد من الأصول غير المستغلة، على مستوى الجمهورية، فى حين أن بعضها يعانى من نزيف الخسارة، فى الوقت الذى يتم التعدى على هذه الأصول، أو أن بعضها مستغل".

وطالب الفقى بحصر كافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، للوقوف على المستغل منها وغير المستغل، وكيفية وضع خطة لاستغلالها فى تحقيق طفرة حقيقية فى تطوير بعض الشركات الخاسرة وإعادة هيكلتها وتجديدها، لوقف نزيف الخسائر، وفى الوقت نفسه لمنع التعدى عليها من قبل بعض الأشخاص.