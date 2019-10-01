مجلس مدينة العريش يتابع الاستعدادات لموسم الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم: ناقش المهندس خالد الأباصيري مدير هندسة العريش في محافظة شمال سيناء، الاستعدادات لمواجهة موسم السيول، في وادي العريش وكذا بحث شكاوى المواطنين. جاء ذلك بتكليف من الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، خلال الاجتماع التنفيذي بحضور، مديري المديريات والإدارات بالعريش ومديري الإدارات بالمجلس ورؤساء القري والأحياء بمركز ومدينة العريش، وذلك بمقر مجلس مدينة العريش. كما أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، استكمال العمل في حفر 3 آبار بمناطق الخوار وأبو قريان بالمنبطح وأبو ينتون بالغرقدة بوسط سيناء ضمن خطة الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء.

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