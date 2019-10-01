إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص، بإصابات متفرقة في مشاجرة بين عائلتين بقرية "بني رضوان" التابعة لمركز بني سويف، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بوقوع مشاجرة بين عائلتي منصور ورزق الله، بقرية بني رضوان دائرة المركز، والذي وجه بسرعة فض المشاجرة وضبط طرفيها.

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وتبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين "رجب.خ.م"، 50 عامًا، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، و"شعبان.ع.ع"، 55 عامًا، تاجر أدوات منزلية، و"حنان.ع.ع"، 42 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بساق القدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وبين "فايد.ع.ر"، 58 عامًا، سائق، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم، ونجله "محمد" 22 عاما، مصابًا بكدمات بالظهر، و"هناء.ج.د"، 30 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، و"فايزة.ع.ع" 45 عامًا، ربة منزل، مصابة كدمات متفرقة بالجسم.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

جرى تحرير المحضر رقم 16903 جنح مركز بنى سويف بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.