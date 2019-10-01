سلسلة قرارات إصلاحية مرتقبة في مصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.

وكتب الرئيس على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية ستعلن خلال أيام إجراءات تخفيف المعاناة عن المواطنين بعد ما وصل صوت الشعب عبر مجموعة من القرارات منها: خفض سعر البنزين من أول أكتوبر بنحو 20%، وتأجيل زيادة سعر الكهرباء، وزيادة حصة الفرد فى التموين من 50 إلى 100 جنيه، وإعادة دراسة كل الحالات المحذوفة من بطاقات التموين، وتنفيذ حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وحديث عن مجموعة قرارات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر، إن مصر ستبدأ مجموعة من الخطوات الإصلاحية على خلفية احتجاجات شعبية خلال الأيام الماضية من بينها عقد مؤتمر موسع للإصلاح السياسي علاوة على إجراء حركة محافظين وتعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.