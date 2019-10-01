بين حوار وتالٍ لولي العهد حقائق تتجدد على أرض الواقع التنموي والسياسي

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، 5 مقابلات تلفزيونية كانت الأولى عبر قناة العربية في أبريل 2016، ثم تلتها مقابلة في مايو 2017 في التلفزيون السعودي، ثم المقابلة التلفزيونية مع برنامج «60 دقيقة» الذي يعرض على شبكة CBS الإخبارية الأميركية في مارس 2018، ثم مقابلة مع وكالة «بلومبيرج» للأنباء في أكتوبر 2018، وأخيرا المقابلة الثانية التي أجريت مع برنامج «60 دقيقة» عبر CBS الأميركية فجر أمس. وتضمنت هذه المقابلات إجابات ولي العهد عن كثير من الأسئلة التي تتعلق بعدد من الملفات التي تختص بالشأن السعودي وتخصه شخصيا، وكذلك تخص سياسة المملكة والصراعات الإقليمية وخصوصا مع إيران وأذرعها الإرهابية في المنطقة وبشكل خاص الميليشيا الحوثية في اليمن التي انطلقت عاصفة الحزم من أجل تحييدها وإعادة الشرعية في اليمن بعد اختطاف الحوثيين للعاصمة اليمنية صنعاء. كما تطرقت المقابلات إلى اقتصاد المملكة وأهمية تنويعه وتوطين الوظائف، فضلا عن أهم الإستراتيجيات التي انطلقت منها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهي رؤية 2030، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى التي تضمنت الملف الحقوقي الخاص بالمرأة. فيما يلي استعراض لأبرز الملفات التي تحدث عنها ولي العهد في المقابلات الخمس وما استجد فيها خلال قرابة الأربعة أعوام الماضية.

ملفات سياسية

- أبريل 2016 - قناة العربية

استعرضت هذه المقابلة الكثير من الملفات المتعلقة بالشأن السعودي الداخلي خصوصا الملفات الاقتصادي ورؤية 2030، ولكنها لم تتطرق إلى العديد من الملفات السياسية.

- مايو 2017 - التلفزيون السعودي

تحدث الأمير محمد عن الحرب في اليمن وقال: «بلا شك أن الحرب التي قامت ما كانت خيارا للسعودية، كان أمرا لابد أن نقوم به.

ولأن هناك سيناريو آخر وهو سيناريو أسوأ بكثير، وهناك انقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات نصنفها إرهابية لدينا معها تجربة في 2009 سلبية، وشكلت هذه الميليشيات خطرا على الملاحة الدولية، وأيضا على كل جيران اليمن».

تحدث ولي العهد عن إيران قائلا: إنه من الصعب الحوار مع إيران لأن نظامها قائم على أيدولوجية متطرفة وكيف أن النظام الإيراني متلون عبر التاريخ. وقال: «لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران وليست في السعودية».

«سورية بلا شك الوضع فيها معقد جدا وبلا شك أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أضاع الكثير من الفرص المهمة التي كان يمكن أن يحدث فيها تغييرا كبيرا جدا في سورية اليوم».

- مارس 2018 - CBS الأميركية

حول الملف الإيراني أشار الأمير محمد إلى خطورة السلوك الإيراني وكرر طرح المثال الذي سبق وأن طرحه حول التشابه بين هتلر وخامنئي وأجندتهم التوسعية التي قد تعصف بالمنطقة ونفى ندية إيران للسعودية من حيث القدرات.

أكد أن السعودية لا تتطلع للسلاح النووي لكنها مضطرة له فور حصول وامتلاك إيران له لأنه الوسيلة الوحيدة لتوازن القوى مع جارة خطيرة ومزعجة وتوسعية مثل إيران. ومن المتوقع أن تكون الإشارة إلى التسليح النووي ورقة ضغط لدعم الرئيس ترمب في تحركاته تجاه تشديد الاتفاق النووي مع إيران إبان فترة الرئيس ترمب.

أشار ولي العهد إلى أن الوضع الإنساني في اليمن مزعج ولكن أصابع الاتهام يجب أن توجه لمن تسبب في الفعل وليس لمن يحاول الدفاع عن نفسه وعن الشرعية.

- أكتوبر 2018 - وكالة بلومبيرج

«عملنا معا أيضا مع أكثر من 50 دولة؛ للاتفاق على إستراتيجية واحدة في الشرق الأوسط، ومعظم تلك البلدان متفقة مع تلك الإستراتيجية، نحن الآن ندحر المتطرفين والإرهابيين وتحركات إيران السلبية في الشرق الأوسط بطريقة جيدة، ولدينا استثمارات ضخمة بين كلا البلدين، ولدينا تحسن في تجارتنا والكثير من الإنجازات، لذلك فهذا أمر عظيم جدًّا».

«تُعد قطر واحدة من بين هذه الدول التي جندت البعض من هؤلاء الأشخاص. وبعض الوكالات التي تعمل بشكل غير مُباشر مع إيران. هاتان هما الدولتان الرئيسيتان اللتان كانتا تُجندان هؤلاء الأشخاص بالفعل. وكان بعض الأشخاص على هذه القائمة طرفا في ذلك، ولكنهم لم يعلموا بأنهم كانوا جزءا من عملية استخباراتية، لذا فإننا قد أطلقنا سراحهم. ولكن فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين، فقد أثبتت الأدلة والتحقيقات أنهم كانوا على دراية بأن ذلك كان عملا استخباراتيا ضد المملكة العربية السعودية».

«نأمل في أن ينتهي الصراع في اليمن في أقرب وقت ممكن. نحن لا نريد ذلك على حدودنا. ولكننا بالطبع لا نريد أن يكون لدينا حزب الله جديد في شبه الجزيرة العربية. هذا خط أحمر ليس بالنسبة للسعودية فحسب، وإنما للعالم أجمع. لا أحد يريد وجود حزب الله في مضيق يمر من خلاله حوالي 15% من التجارة العالمية. سوف نواصل الضغط عليهم. نحن نأمل بأن يكونوا مستعدين للتفاوض والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن».

- سبتمبر 2019 - CBS الأميركية

«إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي فسوف يكون الحل السياسي أسهل بكثير. اليوم نفتح كل المبادرات للحل السياسي داخل اليمن، ونتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد».

قال ولي العهد إنه يريد التفاوض لإنهاء الحرب في اليمن، وأضاف: «نحن نقوم بذلك كل يوم لكن نحاول أن ينعكس هذا النقاش إلى تطبيق داخل الأرض، وإعلان الحوثي من عدة أيام بوقف إطلاق النار من تجاهه نعتبرها بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر».

تحدث ولي العهد عن الهجوم الذي أصاب منشأتي نفط في بقيق وخريص وقال: «هذه الضربة لم تضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل ضرب قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطلت ما يقارب 5.5% من احتياج العالم للطاقة، احتياج أميركا والصين والعالم بأسره».

الهجوم الإيراني على منشآت النفط حماقة، لا يوجد هدف إستراتيجي، فقط الأحمق هو من يهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الإستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه.

قال الأمير محمد في هذا الحوار عن إيران أيضا: «إذا لم يقم العالم باتخاذ موقف حازم ورادع لإيران فسوف نرى تصعيدًا أكبر، وسوف تهدد مصالح العالم وسوف تتعطل إمدادات الطاقة وسوف تصل أسعار النفط إلى أرقام خيالية لم نرها في حياتنا».

الفساد

- أبريل 2016 - قناة العربية

الملك كان راضيا وولي العهد عن أداء مكافحة الفساد عندما غيّر رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ سنة. تغيير رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ سنة يعني أن الملك وولي عهده غير راضيين. الفساد موجود بلا شك. الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة. الذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد وأقل نسب فساد في العالم.

- مايو 2017 - التلفزيون السعودي

الملك سلمان أحدث تغيرات في هيئة الفساد في أول يوم تولى فيه الحكم استشعارا منه لأهمية دور هيئة الفساد وأيضا عدم رضاه عن الدور السابق لهيئة الفساد، ولم تكن مكافحة فساد بل على رأس السلطة، معناه أنه ما عندك مكافحة فساد ولن ينجح مهما فلعت، وأنا أؤكد لك بأن لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيا من كان، لن ينجو سواء وزيرا أو أميرا أويا كان أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب.

- مارس 2018 - CBS الأميركية

حول مكافحة الفساد كان التأكيد من جديد أن الهدف هو إحداث صدمة مرعبة للفاسدين وتخليص الاقتصاد من هدر سنوي يقارب 10 إلى 20 مليار دولار سنويا، وجميع هذه الخطوات تمت بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلد. واستخدام فندق «ريتز كارلتون» هو لضمان تحقيق خصوصية وراحة للمتهمين خلال مرحلة الاستجواب ولا يمكن أن يكون هدفها جمع المزيد من القوة بالنسبة لرجل لديه فعليا كل القوة لفعل ما يشاء في دولة نظامها الحاكم ملكي.

- أكتوبر 2018 - وكالة بلومبيرج

حجم المبلغ الذي تم تحصيله من اعتقالات فندق «ريتز كارلتون» أكثر من 35 مليار دولار. اليوم أعتقد أننا سنصل للرقم النهائي ربما خلال العامين القادمين. تم تحصيل 40% من المبلغ الحالي على شكل نقد، و60% الباقي في الغالب على شكل أصول.

- سبتمبر 2019 - CBS الأميركية

لم يتطرق الحوار لقضايا الفساد خصوصا الأشخاص الذي دخلوا فندق «ريتزر كارلتون» ولكن حملة الفساد مستمرة، وكان آخرها ما أدلى به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن الكهموس من أن ولي العهد وجهه «بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، وأنقل تحذيرا شديد اللهجة من ولي العهد، حيث وجّهني بأن المرحلة المقبلة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط».

رؤية 2030

- أبريل 2016 - قناة العربية

سنخلق فرصا اقتصادية ضخمة جدا، صناعات جديدة، ووظائف، وفي نفس الوقت نساعد في نمو الاقتصاد العالمي. هذه ثلاثة مرتكزات رئيسة في الرؤية؛ هي قوتك التي يجب أن تستغلها. فلا يجب أن نركز في مرتكزات أخرى، ونحن ضعفاء فيها، ولا نستطيع أن ننميها بشكل قوي. نريد استغلال مجالات القوة التي لدينا حتى 2030، ثم ننتقل إلى مرحلة أخرى.

- مايو 2017 - التلفزيون السعودي

أطلق برنامج الرؤية 10 برامج، وسئل عنها ولي العهد حيث قال: برامج الرؤية تنقسم إلى ثلاث دفعات، دفعة إلى 2020، ودفعة إلى 2025، ودفعة إلى 2030، هذه برامج تنفيذية بأهداف واضحة وبطريقة واضحة لتحقيق الرؤية، فالذي أطلق هي بقية برامج الرؤية إلى 2020، بحيث نتفرغ بقية أعوام 2017 و2018 و2019 و2020 لتحقيق هذه البرامج، أطلق برنامجان وهما برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي 2020 لأننا نعمل ونسابق الزمن لا نريد أن نتأخر، وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعال جدا، فكان القرار المتخذ في ذلك الوقت أنه أي برنامج يكون جاهزا للإطلاق يطلق مباشرة والباقي يأتي في الطريق، الآن في الأحد الماضي حددت 10 برامج إلى 2020، سوف تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من إعداد مجالس هذه البرامج برئاسة كل مجلس من وزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للإعداد له في الأشهر القادمة، ونتوقع إطلاقها تباعا في الستة أشهر القادمة.

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- مارس 2018 - CBS الأميركية

لم يتطرق الحوار كثيرا لرؤية 2030 ولكن الأمير محمد بن سلمان وعد بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المملكة والاستمرار فيها. وقال في أحد الملفات المتعلقة بالمرأة: 22 % فقط من النساء السعوديات يعملن، وهو يرغب في تشجيع المزيد للانضمام إلى القوى العاملة. نحن نعمل على مبادرة، سنطلقها في المستقبل القريب، لإدخال لوائح تضمن المساواة في الأجر بين الرجال والنساء.

- أكتوبر 2018 - وكالة بلومبيرج

تحدث ولي العهد في هذه المقابلة عن خطط أرامكو اكتتاب 5 % من أسهمها في الأسواق العالمية، كما تحدث عن ملف البطالة وقال: «أرى أن معدل البطالة سيبدأ في الانخفاض بدءا من عام 2019، حتى يصل إلى 7% في عام 2030 على النحو المستهدف في الرؤية». كما تحدث عن حساب المواطن وأمور أخرى.

في ملف خلق الوظائف الحكومية قال: «النسبة التي ننظر إليها في الحكومة هي نسبة المبالغ التي ننفقها على الموظفين من ميزانية الحكومة. لذلك في 2015 - 2016، كانت تمثل مرتبات الموظفين 50% من ميزانيتنا وما إلى ذلك. واليوم تبلغ النسبة 42% إن لم أكن مخطئا. وفي عام 2020، أعتقد أنها ستكون أقل من 40%. والهدف الرئيس هو أن تكون النسبة في عام 2030 تمثّل حوالي 30% من الإنفاق الحكومي على التوظيف الحكومي. لذا فإن حجم هذا الإنفاق لن يُشكّل أهمية بالنسبة لنا، حيث إنه سيكون أقل من 40%، ويقترب من 30% في عام 2030 لأن ميزانيتنا وإنفاقنا سيصبحان أعلى بكثير من إنفاقنا على الموظفين الحكوميين».

ما نحاول فعله هو أن نلتزم ببرنامج التوازن المالي لعام 2023، كي نستمر في الإنفاق على البرامج التي حددناها. والفرق الوحيد الذي سينتج عن ارتفاع أسعار النفط هو خفض العجز، ولكنه في الغالب لن يؤثر على ما ننفقه، والأموال الإضافية التي سنتحصل عليها جزء منها سيستمر بكونه جزءا من الخزينة السعودية، وجزء منها سيتم تحويله إلى صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية السعودي الجديد، لتعزيز رؤوس أموالها من اليوم حتى عام 2030.

أشعر بأن الإصلاحات اليوم قد حدثت. فقد أصلحنا أسعار الوقود في السعودية، ذلك أمر قد تم إنجازه. أسعار الكهرباء تم إصلاحها. أسعار المياه تم إصلاحها. ولذا تم تحقيق الإصلاح. ضريبة القيمة المضافة تم إنجازها. ولذلك ليس هناك إصلاحات في الطريق سنتجنبها، لأن أسعار النفط مرتفعة، فقد حققنا ذلك بالفعل، الإصلاحات قد طُبّقت.

- سبتمبر 2019 - CBS الأميركية

لم يتطرق الأمير محمد بن سلمان كثيرا للحديث عن الرؤية في هذه المقابلة وكانت مقابلة تهتم ببعض الجوانب السياسية خصوصا الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

قضايا المرأة

- أبريل 2016 - قناة العربية

لم تتطرق المقابلة إلى الملفات الخاصة بالمرأة، وقد كانت في المجمل استعراضا لأبرز الرؤى الاقتصادية للمملكة والقرارات التي ستقررها رؤية 2030.

- مايو 2017 - التلفزيون السعودي

هذه المقابلة أيضا لم تتطرق إلى الملفات الخاصة بالمرأة، وكانت تتحدث عن ملفات اقتصادية هامة، كاكتتاب أرامكو وتحسين الاقتصاد السعودي وتحسين ومستوى البطالة.

- مارس 2018 - CBS الأميركية

اعترف الأمير محمد بن سلمان، أن حقبة منع قيادة السيارة حقبة لا يمكن تبريرها ولكنها انتهت والعديد من الإجراءات قادمة لتمكين المرأة خلال الفترة القادمة. قال الأمير محمد: «المرأة على أبواب مرحلة جديدة من قيادة السيارة وممارسة الرياضة والمشاركة بفعالية أكثر في المجتمع، ومتوقع أن يتطلب ذلك اختيارات أوسع من الحجاب الشرعي كما تفعل المسلمات في أنحاء العالم».

- أكتوبر 2018 - وكالة بلومبيرج

بعد صدور قرار السماح للمرأة بالقيادة، وظهور أنباء عن اعتقال عدد من الناشطات بسبب مطالبتهن بالقيادة قال الأمير محمد في هذا الحوار: ثمة أشخاص كثر طالبوا بحق قيادة المرأة للمركبات، وهم الآن أحرار طُلقاء. لذلك فالأمر لا يتعلق بمطالبة النساء بمنحهن حق القيادة، وأنهُن قد اُعتُقلنَ قبل حلول اليوم الذي كان من المُقرر فيه السماح للنساء بالقيادة. فليس لذلك أية ارتباط بحقيقة الأسباب التي تم اعتقالهُن بموجبها. وإذا ما أردتِ الاطّلاع على بعض التفاصيل، فغدًا نُطلِعكِ عليها، ومن ثم يُمكنكِ معرفة التُهم الموجهة بحقهن. والأمر لا علاقة له بتلك الشائعة التي يتناقلها البعض. فهُن على علاقات مع وكالات لدول أخرى. ولديهُن شبكة واتصالات مع أشخاص حكوميين، حيث يُسربن معلومات لمصلحة تلك الحكومات الأخرى.

- سبتمبر 2019 - CBS الأميركية

تم طرح السؤال مجددا على ولي العهد حول بعض المعتقلات بخصوص قضايا تخص أمن المملكة، وقالت المذيعة إن المرأة باتت تقود السيارة في السعودية وحصلت على المزيد من الحقوق بشكل عام، ولكن هناك حوالي 12 ناشطة تم احتجازهن لأكثر من عام، لماذا وضعوا في السجن؟ فرد الأمير محمد بالقول: إن المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، وقد لا أتفق مع بعض هذه القوانين لكن طالما أنها قوانين موجودة اليوم يجب احترامها حتى يتم إصلاحها. وعما إذا كان القرار في إطلاق سراحهن عائد إليه، قال: القرار هذا ليس عائدا لي، إنه عائد للمدعي العام. وحول تعرض إحداهن للتعذيب، ذكر ولي العهد إنه إذا كان هذا الأمر صحيحا فهو بشع جدا، الإسلام يحرم التعذيب، قوانين المملكة العربية السعودية تحرم التعذيب، النفس البشرية تحرم التعذيب، وأنا بنفسي سأقوم بمتابعة هذا الأمر.

إنجازات اقتصادية واجتماعية

- 27.8 مليار ريال زيادة الإيرادات العامة للدولة في الربع الأول من 2019

- أول فائض يسجل منذ 2014

- 2.2 % ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في 2018

- 56.2 % إسهام القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي الإجمالي

- 28 % ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من 2019

- 5 % من أسهم أرامكو ستطرح للاكتتاب قريبا

- رفع نسبة المرأة العاملة في المملكة 22%

قضية خاشقجي

- أكتوبر 2018 - وكالة بلومبيرج

«نسمع عن إشاعات حول ما حدث. هو مواطن سعودي، ونحن حريصون جدًّا على معرفة ما حدث له. وسوف نستمر في محادثتنا مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث لجمال هناك».

- سبتمبر 2019 - CBS الأميركية

قال ولي العهد في هذا الحوار، إنه لم يأمر بقتل خاشقجي، ولكنه اعتبرها جريمة بشعة، وأعرب عن تحمله مسؤوليتها بالكامل كقائد في المملكة العربية السعودية، خصوصا أنها حدثت من مسؤولين سعوديين يعملون في الحكومة السعودية.

«عندما تحدث جريمة لمواطن سعودي من قِبل موظفين في الحكومة السعودية، لا بد أن أتحمل المسؤولية كقائد، ما حدث كان خطأً، ولا بد أن أتخذ كافة الإجراءات لتفادي حدوث أي أمر مثل هذا مستقبلًا».

«البعض يعتقد أنني يجب أن أكون على علم بما يقوم به 3 ملايين شخص يعمل للحكومة السعودية يوميًا. من المستحيل أن يرفع الملايين الثلاثة تقاريرهم اليومية للقائد في المملكة العربية السعودية، أو ثاني أعلى رجل في الحكومة السعودية».

«التحقيقات قائمة اليوم، ومتى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه، فسوف يحال للمحكمة بدون أي استثناء».

«لا يوجد أي بيان رسمي أعلن من الحكومة الأميركية، ولا توجد معلومة أو دليل واضح على أن شخصا قريبا مني قام بأمر مثل هذا، توجد تهم وهي تحت التحقيق، لكن مرة أخرى، لا يمكنك أن تتصوري الألم الذي نعاني منه خصوصا كحكومة المملكة العربية السعودية جراء جريمة كهذه».

تعليقا على وجود معلومات استخباراتية أميركية حول قضية خاشقجي قال ولي العهد: «أتمنى أن يتم إخراج هذه المعلومات للعلن، إذا كانت هناك أي معلومات تتهمني بالقيام بأي عمل، أتمنى أن يتم إخراجها».